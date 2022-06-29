"По древнегреческой легенде, богиня Венера как-то обронила туфельку, которую увидел проходящий мимо странник. Но как только он протянул руку, туфелька превратилась в прекрасный цветок. Необыкновенно изящный венерин башмачок — древнейший род орхидей и один из символов "Бузулукского бора". Обычно он цветет в июне, предпочитая светлые леса и луга", — говорится в сообщении.

Сотрудники парка отмечают, что первые годы растение развивается под землей, затем дает первые побеги, а цветки появляются лишь через 15-17 лет.

"Их форма — настоящая ловушка для насекомых-опылителей, которые, попав внутрь, могут выбраться наружу только определенным, гарантирующим опыление путем", — отмечается в сообщении.

Растение занесено в Международную Красную книгу.

Бузулукский бор — национальный парк в Самарской и Оренбургской областях. Площадь парка — 1067,88 кв. км.