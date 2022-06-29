"Проект городской площади задуман в свойственной для Кисловодска эклектике с акцентом на неоклассицизм и модерн. Кроме большой стационарной сцены предусмотрены места отдыха, скульптурные композиции, фонтаны и даже нарзанный бювет", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что все объекты будут гармонично сочетаться с окружающим горным ландшафтом.

Площадь будет размером более одного гектара, одной из самых больших в крае. Она будет расположена между Первомайским проспектом и Курортным бульваром.

В 1800-годах на месте стройки располагались казачьи постовые заставы. Местные жители называют это место Казачьей горкой. Многие годы оно находилось в запустении.