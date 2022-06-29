"С начала года музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья посетили около 36 тысяч школьников. На таких экскурсиях наши ребята знакомятся с традициями региона и вековыми производствами", — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

По ее словам, больше всего экскурсий для школьников с начала года организовано на фабрике декоративной росписи "Жостово": музей при предприятии посетили порядка 12,5 тысяч учащихся.

Также в числе наиболее посещаемых музеев — Гжельский завод художественной росписи, музей посадской матрешки в Сергиевом Посаде, музей елочных игрушек в "Клинском подворье" и Богородская фабрика художественной резьбы по дереву.

В Подмосковье работают 20 предприятий, изготавливающих изделия народных художественных промыслов. Они ведут деятельность по восьми видам народного художественного промысла.