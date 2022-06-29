Повышение тарифов на ряд категорий поездок составляет вплоть до 11%, говорится в электронном письме Uber, разосланном клиентам, на которое ссылается агентство Bloomberg.

Для Uber это второе повышение тарифов за текущий год в ОАЭ, где цена бензина в три раза выше, чем в Кувейте, и почти вдвое превышает среднюю стоимость за литр в шести странах-членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Цены на бензин в ОАЭ подскочили на 56% с начала текущего года. ОАЭ — третий по величине нефтепроизводитель в ОПЕК.

Цены в ОАЭ выше относительно других стран региона, однако ниже чем среднее значение по миру на уровне $1,47 за литр, согласно данным globalpetrolprices.com. В США цена за литр бензина в среднем составляет $1,37, в Великобритании — $2,32.