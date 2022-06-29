Прямые рейсы будут выполняться один раз в 10 дней на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300 вместимостью до 378 пассажиров.

Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Авиакомпания iFly Airlines базируется в Москве, в аэропорту "Внуково". По данным ЕГРЮЛ, ООО "Ай Флай" контролируется одним из основателей туроператора TEZ Tour Александром Буртиным (56%), вторым крупнейшим совладельцем является АО "Компания "Юнокс" (30%), связанное с частными акционерами "Внуково".

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час.