На фестивале, который пройдет с 15 по 21 августа в Кинешемском драматическом театре имени А.Н. Островского, представят 18 постановок. Одна из них — моноспектакль народного артиста России Константина Райкина "Над балаганом небо".

Среди коллективов-участников: Литературный театр Олега Попова из Санкт-Петербурга, Таганрогский Камерный театр, Молодежный камерный театр из Москвы, Ереванский государственный русский драматический театр имени К.С. Станиславского, Владимирский академический театр драмы, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского и многие другие. Кроме театральных постановок зрителей ждут фейерверки и файер-шоу, отмечается в сообщении. На закрытии фестиваля на нижней набережной Волжского бульвара поставят спектакль "Песни старого двора" в исполнении артистов Московского театра "У Никитских ворот".