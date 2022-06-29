Гранты в размере 200 млн рублей области были выделаны в рамках новой программы Ростуризма. Об этом стало известно в ходе заседания совета по туризму под руководством губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Как отметил в своем докладе региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак, грантовые средства пойдут на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и автокемпингов, а также на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма.

"Перед нами стоит задача в максимально сжатые сроки разработать нормативно-правовую базу и обеспечить отбор проектов наших предпринимателей и предоставить гранты. Полагаю, что в нынешних условиях такая поддержка может стать серьезным подспорьем для организаций индустрии гостеприимства в развитии существующего и успешно работающего бизнеса, которому не хватает собственных сил для дальнейшего развития, а главное — хорошей мерой поддержки реализации новых проектов", — цитирует пресс-служба губернатора Алиханова.

В рамках программы развития туризма в регионе в 2021 году было потрачено более 815 млн рублей.

Как сообщалось, в Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.