"Концерты пройдут на восьми площадках, расположенных в шаговой доступности в центре Екатеринбурга: два зала Свердловской филармонии, два зала Театра юного зрителя, городской дом музыки, камерный литературный театр, зал Маклецкого Свердловского музыкального училища. Новинка фестиваля 2022 года — новая площадка open air — сад Вайнера", — говорится в сообщении.

Первый заместитель директора Свердловской филармонии Рустем Хасанов сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду, что на сцены выйдут свыше 500 участников: семь оркестров, 12 дирижеров, девять ансамблей, два хора, около 20 солистов.

"Опираясь на нынешнюю международную обстановку, сразу скажу, что в этом году мы полностью строили программу на российских исполнителях, на российских музыкантах, ансамблях, коллективах. У нас представлены и Москва, и Санкт-Петербург, и Уфа, и Новосибирск, и, естественно, наши творческие силы Екатеринбурга. В этом году мы ограничены пределами России, что, в общем, никак не сказалось на качестве и на уровне программ. Да, были годы, когда мы принимали до 50 зарубежных музыкантов, и даже в прошлом году у нас было девять музыкантов", — сказал он.

Хасанов также отметил, что все билеты на самую большую площадку фестиваля — в сад Вайнера, где предусмотрено 1 тыс. 600 мест, — проданы.

По словам замдиректора филармонии, впервые в этом году на фестивале выступят трио гобоев и английского рожка.

"Они исполнят классические композиции Фредерика Шопена, а затем наш известный диджей Павел Широковский замиксует это импровизационно в современных ритмах, современном стиле. С этой музыкальной точки наш фестиваль начнется", — сообщил Хасанов.

Фестиваль состоится в регионе в седьмой раз, всего за три дня пройдет 100 концертов в Екатеринбурге и еще четыре — в Первоуральске. В этом году билеты можно будет приобрести с помощью "Пушкинской карты", уточнила замминистра культуры региона Юлия Прыткова.

"Фестиваль "Безумные дни" — знаковое событие не только в масштабах Свердловской области, но и всей России. Такой формат для любителей классический музыки — уникальный, вовлекающий людей всех возрастов, поколений, социального, профессионального статуса", — подчеркнула она.

Кроме того, гостям "Безумных дней" будет доступна развлекательная программа, в том числе музыкальные воркшопы для всей семьи, в рамках которых можно будет узнать, что находится внутри духовых инструментов.