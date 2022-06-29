По последним данным, к месту схода вагонов на перегоне Сгибеево — Большая Омутная подошел еще один поезд. В итоге задерживаются пассажирские поезда №2 сообщением Москва — Владивосток, и №62 сообщением Москва — Владивосток. Отменен пригородный поезд №6236 сообщением Ерофей Павлович — Сковородино, изменен маршрут пригородного поезда №6233 сообщением Сковородино — Ерофей Павлович.

"Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечиваются водой и дополнительным питанием. Работами на месте происшествия руководит начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец. На ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 330 работников магистрали", — говорится в сообщении.

В устранении последствий аварии задействованы восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович, Сковородино и Могоча, в том числе, грузоподъемные краны, тяговая техника, автомобили, а также технологическое оборудование.

Как сообщалось, в среду днем произошел сход, по предварительной информации, 14 вагонов грузового поезда (по данным следствия — 19 вагонов). Из-за аварии нарушен габарит соседнего пути, повреждена опора контактной сети. На месте работают сотрудники Восточного МСУТ СК России и Сковородинский транспортный прокурор. Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка.