"В течение всего дня десять шефов под руководством Игоря Невинского, многократного призера и победителя чемпионатов по кулинарии, будут готовить 500 кг свиных ребрышек. Угоститься ими смогут все гости фестиваля", — говорится в сообщении.

В "Грильфесте" примут участие ведущие российские мастера гриля: Илья Мищенко (шеф-повар Государственного Академического Большого театра), Роман Мельников (амбассадор ассоциации шеф-поваров России "Chefs Team Russia"), Дмитрий Путилин (амбассадор ассоциации шеф-поваров России "Chefs Team Russia") и другие.

"Гуру барбекю" будут проводить открытые кулинарные мастер-классы.

На фестивале можно будет продегустировать уникальные блюда: свинью-матрёшку, асадо и другие угощения, которые не встретить в обычной жизни.

Кроме того, гости фестиваля смогут попробовать брендовые блюда на гриле муниципальных округов Белгородской области.

В течение всего фестивального дня запланирована культурно-развлекательная программа, спортивные состязания, квесты и розыгрыши призов для взрослых и детей, отмечает пресс-служба.