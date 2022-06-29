"1 июля закончатся ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса на внешних границах Финляндии", — отмечает погранслужба.

Попасть в Финляндию из России можно будет при условии, что необходимые проездные документы, т.е. паспорт и виза, в порядке. Приезжающим из других стран больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19.

В январе 2021 года из-за коронавируса правительство приняло решение о закрытии для пассажирских перевозок ряда погранпунктов, в том числе одного из самых загруженных переходов с Россией в Иматра. За 2019 год здесь было зарегистрировано около 1,5 млн пересечений.

Отмена ограничений увеличит трафик на восточной границе, ожидают в Финляндии.

"Однако очень трудно предсказать, сколько времени займет восстановление. Это может занять довольно много времени", — сказал в среду порталу Yle заместитель командующего Пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари (Jukka Lukari).