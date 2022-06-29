"В последние два года в связи с заметным ростом турпотока в область значительно вырос и спрос на качественное обслуживание гостей. Речь идет не только о гостиничном сервисе, но и о работе с туристами гидов-экскурсоводов. И нет секрета, что спрос повысился на услуги аттестованных гидов-экскурсоводов", — сказали в министерстве.

В настоящее время их в области насчитывается чуть более 90 человек, их данные размещены на сайте министерства. Но их число не отвечает запросам, отметил собеседник агентства.

По словам чиновника, наряду с аттестованными экскурсоводами и гидами в регионе работает порядка 280 человек, кто оказывает приезжим подобные услуги.

При этом их деятельность не всегда отвечает запросам и ожиданиям туристов. И потому сегодня остро стоит вопрос о повышении их профессиональной подготовке и дальнейшей аттестации.

"Вопрос об этой проблеме был поднят минувшим днем на заседании Совета по туризму при губернаторе Антоне Алиханове. Прошла дискуссия о новом федеральном законе об аттестации гидов-экскурсоводов. Министр культуры и туризма области Андрей Ермак отметил, что переходный период продлили до 1 июля 2023 года, но год пролетит быстро, поэтому аттестационная комиссия начнёт работать уже в этом году", — сообщил собеседник агентства.

Обратил внимание министр и на то, что для аттестованных гидов и экскурсоводов госпошлина будет 1300 рублей, аттестацию нужно будет проходить раз в пять лет. При этом размеры штрафов за работу без аттестации составят от 5000 до 50 000 рублей, штрафовать будет Минрегионконтроль.

"Особых проблем в ходе аттестации у грамотных специалистов возникнуть не должно. Тем более, что многие из них ранее окончили курсы дополнительной профессиональной переподготовки, что организованы при содействии министерства. Они прослушали курс из 320 часов, который позволяет оказывать экскурсионные услуги с хорошим качеством", — сказал представитель министерства.

Показательно, что в последние два года на курсах занималось по 80 человек, что в два раза больше, чем в прежнее время. "При этом заявок на обучение в 2021 годы поступило от 400 человек, что говорит об их востребованности", — заключил он.

Как сообщалось, в Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн.