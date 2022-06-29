"На Воробьёвых горах сейчас завершается обустройство горнолыжного кластера в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Часть объектов здесь строит инвестор, а часть — город. За счет бюджета возводятся три горнолыжные трассы, лыжный трамплин и объекты инфраструктуры", — сказал Загрутдинов.

Он отметил, что работы будут завершены до конца года. "К началу горнолыжного сезона кластер уже откроется и примет любителей экстремальных видов спорта", — добавил Загрутдинов.

"Сегодня на объекте завершается устройство спортивного освещения и прожекторов, устройство наружного электроснабжения, благоустройство территории вокруг гаража для спецтехники", — добавил глава департамента.

Ранее сообщалось, что три горнолыжных склона и трамплин откроют на территории спортивного кластера "Воробьёвы горы" к началу сезона в конце года. Здесь будет выполнено устройство двух трамплинов: для прыжков на лыжах и для сноуборда "Big-Air", формирование трех горнолыжных трасс и благоустройство территории. Кроме того, здесь появится бугельная канатная дорога. Ее длина по склону оставит около 130 метров, а пропускная способность — 900 человек в час.