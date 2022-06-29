Фото: Space Travel

«Анализ запросов по летним турам в нашей компании показал, что в топе продаж сейчас отели Мальдивских островов, Турции и ОАЭ. Спрос на поездки по этим направлениям превысил допандемийные показатели в 3-4 раза. Только с конца мая ОАЭ посетило 50% всех туристов, путешествующих со Space Travel, на втором месте Мальдивы (30% отдыхающих) и 20% — доля туристов, выбравших отпуск в отелях Турции», — рассказал он.

Как подчеркнул Мурадян, главная причина изменения предпочтений туристов – закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов, из-за которого туристам из России стало слишком дорого и сложно добираться через третьи страны до любимых средиземноморских курортов.

«Рост потока премиальных туристов на Мальдивы, в дорогие отели Эмиратов и Турции в этом году очень заметен. Новые туристы на этих направлениях – это преимущественно те туристы, кто ранее выбирал для пляжного отдыха летом люксовые курорты на Лазурном Берегу, на островах Италии, в Греции. Премиальный отдых в России делает явный «разворот на Восток», – подчеркнул гендиректор Space Travel.

По его словам, росту интереса росту к летним Мальдивам способствует то, что летом дорогие пятизвездочные отели островов предлагают скидки до 50%. Кроме того, многие объекты здесь начали принимать российские рубли.

«Похожая ситуация с отелями в ОАЭ Летом стоимость самых дорогих туров падает на 30-70%, поэтому у туристов появляется возможность разместиться в топовых отелях 5* по цене 4* и при этом получить идентичный сервис. Тур в пятизвездочный отель люксового уровня обойдется от 90 тыс. руб. на человека с перелетом. Помимо скидок отели летом предлагают различные апгрейды, например категории номера или типа питания. При этом уровень сервиса в большинстве отелей ОАЭ на порядок превышает сервис в европейских курортных отелях того же класса», — рассказала Мурадян.

Он добавил, что туристов привлекает в ОАЭ и традиционный шопинг-фестиваль, во время которого покупки можно делать дешевле, чем в высокий зимний сезон.

«Несмотря на то, что летом в эмиратах средняя температура воздуха составляет плюс 42 градуса, инновационные технологии позволяют обеспечить туристам максимально комфортное пребывание на отдыхе: вода в бассейнах отелей 4-5* охлаждается до определенной температуры, на многих курортах установлены уличные кондиционеры, и даже остановки автобусов во всех эмиратах охлаждаются летом круглые сутки», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Турция – традиционно самое популярное направление зарубежного отдыха россиян, а в этом году у него практически нет конкурентов.

«Сейчас на Турцию обратили внимание и обеспеченные клиенты, которые раньше выбирали европейские отели. Это связано с доступностью турецких курортов благодаря прямым рейсам из многих городов, отменой ковидных ограничений, возможностью платить картами «Мир», форматом «все включено». Такие клиенты отдают предпочтение наиболее дорогим отелям, заказывают трансферы на автомобилях S-класса и вертолетах, полное сопровождение во время отдыха», — отметил Мурадян.