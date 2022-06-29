"Частично возобновляется пассажирское паромное сообщение с Республикой Корея. 30 июня из Донхэ во Владивосток прибывает паром Eastern Dream с 16 пассажирами на борту: 8 граждан Кореи и 8 россиян. Это первые пассажиры после более чем двухлетнего перерыва. Планируется, что паром будет заходить к нам один раз в неделю", — говорится в сообщении.

Вопрос перевозки пассажиров из Владивостока в Донхэ находится на согласовании у корейских властей. Ожидается информация от оператора паромной линии — компании DuWon Shipping Marine.

Ранее представительство МИД РФ во Владивостоке в своем телеграм-канале сообщило со ссылкой на южнокорейские СМИ, что обратно из Владивостока паром пойдет с 19 сотрудниками корейских компаний, покидающих Приморский край. Отправление намечено на 1 июля.

Как сообщалось, паром Eastern Dream курсировал между Владивостоком, Донхэ (Республика Корея) и Сакаиминато (Япония) с 2009 года еженедельно. Судно было построено в 1993 году. На пароме размещаются 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На нем располагалось три класса кают, ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин беспошлинной торговли.

Затем рейс отменили из-за нерентабельности и политических разногласий между азиатскими странами, последний рейс из порта Владивосток паром выполнил 26 ноября 2019 года. Также рейсы не выполнялись из-за ковидных ограничений.