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Так, в своем обращении рестораторы указывают на то, что за половину 2022 года цена на рыбу выросла на 213% с 855 рублей за килограмм в начале года до 1 тыс. 825 рублей за килограмм на конец июня.

"Мурманские фермы среди причин удорожания называют: рост валютного курса в начале марта, ограниченный закуп импортного корма и мальков, логистические расходы. Тренд роста цен — плюс 50/100 рублей за килограмм еженедельно. Вслед за поднятием цен на лосось, тянется и повышение цен на форель — цена на нее с февраля увеличилась кратно цене лосося. Просим вас вмешаться в процесс ценообразования Мурманских ферм, оказать содействие в выстраивании новых логистических маршрутов из других стран, рассмотреть возможность льгот, компенсации для компаний, которые закупают лосось по такой цене", — говорится в письме.

В письме указывается, что до февраля лосось поставлялся из Чили и с Фарерских островов, но сейчас мурманские фермы стали единственным поставщиком на рынок внутреннего потребления. Кроме того, рестораторы отмечают, что потребители сырья создают искусственный дефицит, закупая рыбу на запас.

"Под удар попали компании, которые используют охлажденную рыбу: рестораны, магазины и службы доставки японской кухни. Из-за роста стоимости сырья компании вынуждены либо работать в убыток, и, как следствие, закрываться, либо поднимать цены. Для сохранения маржинального дохода на том же уровне сегодня, мы должны ставить цену на ролл ("Филадельфия" — ИФ) — 850 рублей, что даст рост цены для гостя в два раза к прошлому году. Это, безусловно, повлечет за собой недовольство потребителей. Особенно на фоне общего роста цен и снижения доходов", — пишут рестораторы.

Кроме того, рестораторы опасаются, что рост цен продолжится на фоне закрытия ферм на каникулы.

Подписи под обращением поставили шесть свердловских рестораторов, работающих, в том числе на доставку роллов.