"2 июля государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" приглашает посетить VII литературно-этнографический фестиваль "Липец в Даровом", — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия мастера-ремесленники покажут, как обращаться с глиной, плести из лыка и лозы, ткать и ковать. Повара поделятся рецептами блюд из детства Достоевского, также гостям расскажут о традициях варки варенья и угостят липовым медом.

Гости смогут поучаствовать в русском орнаментальном хороводе, услышать песни разных губерний Российской империи, в том числе упомянутую в "Записках из Мертвого дома", принять участие в народных играх, изготовить сувениры, пройтись с экскурсией по усадьбе и флигелю, посетить выставку "Достоевский и Европа".

На театральной площадке пройдет кукольный спектакль, созданный по мотивам традиционных ярмарочных выступлений. В старой липовой роще откроются зеленый читальный зал и лекторий. Читать будут мэтры достоевистики, выпускники Школы-студии МХАТ при МХТ им. А.П. Чехова. Специальный гость фестиваля — народный артист России, ведущий актер Малого театра Александр Клюквин прочтет отрывки из "Дневника писателя".

В конце 2021 года в рамках празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского в усадьбе родителей открылся музей писателя.