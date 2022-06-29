"Музеи Московского Кремля не планируют проводить выставки в Европе до снятия европейскими странами санкций против России. Все наши экспонаты, которые находились за рубежом, благополучно вернулись в музей, но продолжать вывозить культурные ценности в сложившейся ситуации опасно, и мы не имеем права этого делать", — сказала Гагарина.

По ее словам, ММК сохраняет отношения со странами Юго-Восточной Азии и продолжает переговоры по проектам, запланированным в этом регионе.

"К собранию музея, а точнее к коллекции русских эмалей проявил интерес Таиланд, и я надеюсь, что мы сможем провести там выставку, но о конкретных датах говорить пока рано. Мы давно и успешно сотрудничаем с Китаем, и эти отношения по-прежнему сохраняются. Последнюю выставку в Гонконге "Всея России самодержец" удалось организовать даже в условиях ограничений, связанных с пандемией", — сказала гендиректор ММК.

Кроме того, по ее словам, в Китае "очень интересуются предметами, связанными с советским периодом, орденами, русским ювелирным искусством". "Мы по-прежнему получаем запросы от различных китайских культурных институций и работаем с ними, в частности, планируем выставку "Таинственный мир русского храма" в Макао", — добавила Гагарина.

"Но главные инициативы нашего музея на ближайшие месяцы будут направлены на регионы России. Например, осенью этого года мы откроем два масштабных выставочных проекта в Челябинске и во Владивостоке", — отметила она.

24 июня в Минкультуры РФ сообщили, что министерство с 3 марта приостановило временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки, сотрудничество по проведению выставок с дружественными странами будет возобновлено с 2023 года.

Ранее Эрмитаж принял решение о введении моратория на выставки в Европе и США. О приостановке отправки за рубеж предметов из своей коллекции сообщили "Интерфаксу" и в Государственном историческом музее.