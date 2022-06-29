Как следует из протокола по итогам отбора авиакомпаний, который проводила Росавиация, "Аэрофлот" получит 25,7 млрд руб., "Россия" — 10,3 млрд руб., "Победа" — 13,9 млрд руб.

В целом Росавиация одобрила заявки на получение господдержки 32 авиакомпаниям. Группа S7 (объединяет "Сибирь и "Глобус") получит 22,2 млрд руб., группа "ЮТэйр" (включая региональные "дочки") — более 7 млрд руб., "Уральские авиалинии" — 8,9 млрд руб., Smartavia — 3,8 млрд руб., NordStar и Nordwind — по 1,4 млрд руб., "Якутия" — 1 млрд руб.

В списке при этом отсутствуют такие авиакомпании, как Red Wings и "Азимут", выполняющие рейсы на самолетах Superjet 100.

"Средства за перевозки внутри России в апреле и мае текущего года начнут перечисляться авиакомпаниям, начиная с июля 2022 года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях", — говорится в сообщении Росавиации.

Условия предоставления субсидии "стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой", отметили в ведомстве.

"Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов. Такой подход к субсидированию потенцирует компании выполнять авиаперевозки более взвешенно и качественно, подходя к вопросу планирования своей маршрутной сети более эффективно", — добавили в Росавиации.