"Решение провести парад не случайное. Этот вид спорта популярен в нашем городе", — цитирует пресс-служба главу Кисловодска Евгения Моисеева.

Он отметил, что в Национальном парке курорта оборудовано более 35 км велодорожек, планируется разбить их и в других частях города.

В ходе велопарада участницы в нарядах в стиле 50-60 годов проедут вокруг цветников Курортного бульвара.

Жюри оценят костюмы конкурсанток и их спутников, знания правил дорожного движения, технику езды на велосипеде. Также выберут самую стильную велосипедистку Кисловодска.