"Она не ставит целью иллюстрировать царствование Петра I в его государственных деяниях или представить его как талантливого полководца. Ее можно рассматривать как иллюстрацию фразы отечественного историка XIX века Соловьева: "Петр — работник с мозольными руками", — говорится в сообщении.

Важнейшими ценностями Петровской эпохи стали знания и компетентность. Петр I желал во всем быть примером для своих подданных. отмечается в сообщении. Император был блестящим фортификатором и артиллеристом, кораблестроителем, штурманом и лоцманом, столяром, токарем, кузнецом. Он же — картограф, архитектор, часовщик. Царь брал уроки рисования и граверного дела, учился изготовлять бумагу, посещал анатомический театр, практиковался в хирургии.

Считается, что Петр I за свою жизнь овладел 14 ремеслами, причем некоторыми из них в совершенстве. Пристрастие царя к получению новых знаний и освоению новых профессий привело к реформам, в корне изменившим жизнь России.

На выставке будут представлены более 40 графических произведений эпохи Петра I из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, а также столярные инструменты, штурманские приборы, анатомические редкости, уникальные книжные издания XVIII века из девяти музейных, частных собраний и библиотек.