Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, она посвящена 45-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Основная часть экспозиции разместилась в залах Парадной анфилады дворца. Выставка погрузит зрителя в историю становления коллектива Эйфмана как одной из ведущих балетных трупп современности.

"В основу визуального решения выставки положен образ спирали, закручивающей посетителя в неистовом вихре эмоций и событий и ставшей емкой метафорой неукротимого движения — первоосновы искусства танца". — говорится в сообщении.

В экспозиции представлены архивные, а также новейшие сценические и репетиционные фотографии постановок Эйфмана, афиши, эскизы сценографии к спектаклям Театра, костюмы из его легендарных балетов и другие предметы. Многие из экспонатов выставляются впервые.