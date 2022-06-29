"После завершения реконструкции первой ВПП, которая была введена в марте 2021 года, был проведен комплексный ремонт второй ВПП. По итогам чего была инспекционная комиссия Росавиации, которая подтвердила ее нормативное состояние. У нас текущей потребности в ее скорейшей реконструкции, наверное, не стоит", — сказал Кондратчик.

Гендиректор подчеркнул, что аэропорт Хабаровск "является единственным на Дальнем Востоке, эксплуатирующим две ВПП". "При этом они обе у нас — в хорошем состоянии", — заявил он.

Кондратчик напомнил, что ВПП является федеральным имуществом, ее реконструкция осуществляется за счет федерального бюджета и должна быть включена в соответствующую госпрограмму.

"У нас сейчас разработан проект второй очереди реконструкции аэродромного комплекса, который предусматривает реконструкцию крайне важных перонных покрытий. И сейчас решается вопрос о сроках ее реализации и финансирования", — добавил гендиректор.

Как сообщалось, аэропорт Хабаровск располагает двумя ВПП протяженностью 4 км и 3,5 км. В марте 2021 года после реконструкции была введена в эксплуатацию первая ВПП. На время работ нагрузка на вторую ВПП была повышенной. Работы велись в рамках первой очереди реконструкции аэропорта, инвестиции в эту часть проекта составили 10 млрд рублей. Следующая очередь проекта включает в себя завершение реконструкции перрона и рулежных дорожек. Эту часть работ оценивали в 6,5 млрд рублей.