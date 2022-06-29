"Выставка состоит из нескольких десятков 3D-фотографий, посвященных природе и туризму региона, отдельное внимание уделено традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия", — говорится в сообщении.

Первую экскурсию для гостей выставки провел губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"На выставке мы хотели поделиться главным нашим богатством — природой, которая никого не оставляет равнодушным, а также тем наследием, которое несут люди, живущие на Камчатке. Мы попробовали оживить выдающиеся фотографии местных фотографов, чтобы они стали чуть более реалистичными. И я думаю, у нас получилось", — цитирует пресс-служба Солодова.

День образования Камчатского края отмечается 1 июля. В 2005 году был проведен референдум, на котором жители Камчатской области и Корякского автономного округа проголосовали за объединение. Затем был принят федеральный конституционный закон, в соответствии с которым датой образования Камчатского края считается 1 июля 2007 года.