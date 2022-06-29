Отдыхающие со всей России забронировали номера с июля и до середины сентября, количество желающих отдохнуть на пляжах Приморья туристов значительно выросло, сообщили опрошенные "Интерфаксом" эксперты и участники рынка.

Все свои

В Агентстве по туризму Приморского края ранее прогнозировали, что в этом году число туристов в крае может достигнуть 1,5 млн человек. Однако с началом туристического сезона прогнозы изменились. Одной из причин, вероятно, является снятие строгих ограничений, ранее введенных в крае из-за эпидемии коронавируса, о котором еще весной только думали.

"Надеемся на 3 млн туристов", — сообщил "Интерфаксу" представитель Агентства по туризму Приморского края.

Что касается международного туризма, то в этой сфере ситуация не изменилась, о чем сообщила "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Гавань-турцентр" Наталья Калачинская.

Гостей из-за рубежа, пока в соседних государствах действуют строгие ограничения по коронавирусу, ждать не стоит. Зато в Приморье активно приезжают жители других регионов, где нет моря и доступа к пляжному отдыху.

По словам директора Международного института туризма и гостеприимства Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Галины Гомилевской, несмотря на проблемы с погодой — периодические дожди и сильный ветер, найти свободный номер или домик на базе уже практически невозможно.

"Сегодня все базы плотно забиты. Тем более, как вы знаете, открываются чартеры на Владивосток. В туристических компаниях много работы, местные сотрудники перевыполняют планы. Действующие гостиницы набирают новый персонал, открываются новые гостиницы", — добавила Гомилевская.

Представитель базы отдыха "Жемчужина", расположенной под Владивостоком, сообщил "Интерфаксу", что все места на их базе заняты с середины июля вплоть до конца августа.

"Спрос большой, звонки идут, бронирования производятся. Июль-август наиболее востребованы. Среди гостей по-прежнему большая часть гостей из Сибири и Дальнего Востока. Чаще это Хабаровский край, Амурская область, то есть, те регионы, откуда легко приехать на машине. Конечно, прилетают и самолетами. Приморье чрезвычайно востребовано. Есть гости из Санкт-Петербурга, бронируют номера из Москвы", — отметила собеседница агентства.

Кроме того, среди гостей множество тех, кто в Приморский край прибыл впервые — около 75%.

"В этом году очень много людей. Без предварительного бронирования к нам уже не попасть. У нас с 10 июня по 10 сентября мест нет", — добавила представитель базы.

Цены выросли

Руководитель Туристско-информационного центра Ольга Гуревич рассказала, что, несмотря на высокий спрос, стоимость проживания на базах отдыха в регионе выросла незначительно.

"Проживание осталось такое же, а питание подорожало на 15%", — уточнила глава ТИЦ.

Ранее представитель ТИЦ сообщала, что летом обычно происходит повышение цен примерно на 30% — по сравнению с теми ценами, которые были весной. Максимальный подъем проживания на базе отдыха наблюдается в августе. В основном это касается тех туристов, что не озаботились бронированием домика заранее.

Представитель базы отдыха "Маяк" рассказала, что ее база также полностью занята — разгар туристического сезона, людей очень много.

По ее словам, стоимость проживания на базе выросла, но последний раз цены поднимали еще в январе, и с тех пор оставили без изменений. Поэтому бюджетный отдых остался таковым, несмотря на ситуацию в экономике.

"А ведь в стоимость проживания входит и трехразовое горячее питание, плюс полдник для детей", — отметила представитель базы.

Сейчас в Приморье на базах отдыха стоимость проживания двух человек без детей варьируется от 1,7 до 6 тыс. рублей в сутки в немногочисленных свободных домиках или номерах эконом-класса в Ливадии и поселке Андреевка. Обычно такие домики рассчитаны на четырех человек. При этом все удобства, включая душ и туалет, будут за пределами номера.

Если хочется комфорта и удобств, то придется заплатить от 4,5 до 10 тыс. рублей — в зависимости от расположения базы отдыха и состояния домика.

В Славянке можно найти домик за 5 тыс. рублей, а вот в поселке Волчанец можно комфортные номера стоят по 6 тыс. рублей в сутки. В стоимость некоторых домиков входит также кухонная зона, что позволяет туристам экономить на питании. Коттедж с баней, террасой и мангалом на берегу моря обойдется туристам в 12-20 тысяч рублей.

Ранее представитель регионального Агентства по туризму отмечала, что в 2022 году была проведена работа по наращиванию туристского потока за счет россиян. В частности, компания "Цифровое Приморье" в мае представила цифровой сервис для туристов Go Primorye.

Портал позволяет бронировать места размещения, а также содержит исчерпывающую информацию о приморских достопримечательностях, местах общепита, культурных и массовых мероприятиях.