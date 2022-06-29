"Наш туристско-информационный центр Хабаровского края установил контакты со своими коллегами из Краснодарского края. Планируем также провести в ближайшее время рабочую встречу с презентацией туристских возможностей нашего края, считаем, что должен появиться интерес", — сказала Неретина на пресс-конференции, посвященной открытию регулярных прямых рейсов из Хабаровска в Сочи.

Прямые перелеты из Хабаровска в Сочи и назад с 18 июля запускает авиакомпания iFly. Рейсы запланированы дважды в неделю на самолетах A330. Стоимость билетов туда-обратно от 25 тыс. рублей.

Полетная программа пока анонсирована до 30 сентября, однако власти рассчитывают, что если рейсы будут востребованы, авиаперелеты на Черноморское побережье останутся в постоянном расписании.

Неретина добавила, что курорты Краснодарского края являются популярными у дальневосточников. В текущих геополитических условиях их актуальность только выросла.

Между тем регионам Дальнего Востока, в том числе и Хабаровскому краю, тоже есть, что предложить российскому туристу, подчеркнула эксперт.

"Сегодня тенденции таковы, что в путешествии надо уйти от урбанистики — туда, где чистая природа, где спокойно и поэтому надеемся, что востребованность туров на Дальний Восток будет повышаться", — отметила она.

Кроме того, Неретина напомнила, что с 21 по 24 сентября в Хабаровске пройдет Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток".

"Мы уже обратились к губернатору Краснодарского края с приглашением принять участие в форуме руководителям органов исполнительной власти сферы туризма. Приглашаем экспертов, туроператоров, чтобы делегация из Краснодарского края также могла ознакомиться с потенциалом и туристическими возможностями Хабаровского края", — сказала представитель регионального Минтуризма.