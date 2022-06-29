На заседании областного архитектурно-градостроительного совета свои проекты представили архитектурные бюро ASADOV и KOSMOS.

"Большинство голосов было отдано за проект архитектурного бюро KOSMOS. В его основе лежит образ кружевного оренбургского платка, поэтому архитектурная концепция фасадов здания строится на структурной модульной сетке, которая формирует легкий ажурный образ паутинки", — говорится в сообщении.

Предусматривается строительство терминала из стержневых конструкций, обладающих устойчивостью и при этом архитектурной выразительностью. Они делают привлекательным не только внешний вид аэропорта, но и интерьеры. Внутреннее пространство аэропорта будет исполнено в классической цветовой монохромной гамме, преобладающий цвет — белый.

По словам главы региона Дениса Паслера, реализация проекта начнется через год.

"Оренбургская область давно нуждалась в новом современном терминале. Безусловно, обе представленные на совете концепции достойны воплощения, но выбрать мы можем только одну. К реализации проекта приступим летом 2023 года. К сентябрю 2025 года Оренбург получит новый современный аэропорт", — приводятся в сообщении его слова.

Как сообщалось, на территории аэропортового комплекса планируется строительство пассажирского терминала площадью не менее 18 тыс. кв. метров пропускной способностью до 1,5 млн человек в год, грузового терминала и новой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Проектировщиком нового аэровокзального комплекса выступит ФГУП "Аэропроект" (Москва).

Аэропорт Оренбурга с 20 мая до 1 сентября закрыт в связи с проведением реконструкции ВПП, рейсы переведены в аэропорт Орска.

АО "Международный аэропорт "Оренбург" принадлежит компании "АБС Оренбург" — совместному предприятию "Новапорта" и "Аэропортов регионов".

В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".