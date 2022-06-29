Участие в нем примут спортсмены из Кузбасса, Новосибирска, Омска и Томска.

"Спортсмены самого разного уровня преодолеют крутые виражи и будут штурмовать водные преграды на сложных грунтовых дорогах", — говорится в сообщении.

В пресс-службе дирекции курорта "Шерегеш" "Интерфаксу" сообщили, что взрослые будут участвовать в трех возрастных категориях: 17-34 года, 35-49 лет и 50+, также примут участие и юные спортсмены по трем категориям: 7-9 лет, 10-13 лет и 14-16 лет.

"В велогонке примет участие 63-летний кузбассовец Константин Кишко, который участвует в соревнованиях не первый год", — сказал собеседник агентства.

Победители разделят призовой фонд 1 млн рублей. Кроме того, в качестве призов будет разыграно пять горных велосипедов, участникам вручат сертификаты в спортивные магазины, рюкзаки, футболки, бутылки для воды, портативные колонки.

Как сообщалось, летний мульти-фестиваль "Прогеш" пройдет с 1 по 3 июля на курорте Шерегеш в Кемеровской области, где пройдут спортивные соревнования, экскурсии.

Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 83 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток вырос на 7% и превысил 2 млн человек.