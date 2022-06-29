"Из-за неблагоприятной метеорологической обстановки и повышенного риска возникновения природных пожаров на территории парка запрещены передвижение на транспортных средствах, размещение на туристических стоянках, пешие маршруты по экологическим тропам, а также посещение лесов, в том числе — для сбора грибов и ягод", — говорится в информации на странице парка "ВКонтакте".

Нарушителей ждут административные штрафы до 3 тыс. рублей и уголовная ответственность. Запрет введен до особого распоряжения. Как сообщалось, в регионе из-за аномальной жары с 29 июня ввели пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. В среду благодаря антициклону в области сохранится сухая, жаркая и безветренная погода. Термометры могут показать 34 градуса в тени.