Ранее компания оставляла на усмотрение владельца объекта принятие решения о возможности проведения мероприятий, однако в конце 2019 года, после нескольких инцидентов, начала запрещать открытые вечеринки.

В период пандемии в 2020 году случаи аренды жилья для проведения праздников участились, поскольку бары и клубы закрылись. Это обеспокоило компанию в связи с высоким риском распространения коронавируса. В августе 2020 года Airbnb ввела временный запрет на вечеринки и мероприятия и ограничило возможное число гостей до 16 человек.

"Со временем запрет на вечеринки стал больше чем санитарной мерой. Это превратилось в ключевое правило сообщества для защиты хозяев жилья и их соседей, — заявила Airbnb во вторник. — Теперь пришло время для официального закрепления этого правила".

В компании, однако, отмечают, что она может сделать исключения из нового правила для некоторых видов праздников.

Акции Airbnb теряют в цене 1,8% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость упала на 40%.