"Будем стараться возобновить международные рейсы, нам все разрешения дали. Мы уже начали летать в Анталию", — сказал Коков.

Он отметил, что решается вопрос об открытии рейсов в Стамбул. При этом есть сложности по организации перелетов по РФ. В частности, приостановлены планы открытия рейсов в Саратов и через него — в Тюмень.

При этом, как сообщалось, "Аэрофлот" с 1 июля возобновляет полеты из аэропорта "Нальчик" в Москву ("Шереметьево").

В настоящее время аэропорт Нальчика обслуживает рейсы авиакомпании "Россия", выполняющей ежедневные полеты в Санкт-Петербург на самолетах A319, а также авиакомпании "Победа", выполняющей ежедневные полеты в московское "Внуково" на самолетах Boeing-737-800.

Международный аэропорт "Нальчик" входит в состав холдинга "Новапорт". Воздушная гавань имеет один пассажирский терминал и одну взлетно-посадочную полосу, может принимать более 15 типов самолетов и вертолеты всех типов.