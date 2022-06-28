Курс доллара США составил 51,95 руб./$1 в 18:01 МСК, что на 1,435 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 54,76 руб./EUR1, подешевев на 1,5375 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,48 рубля — до 53,21 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на торгах во вторник, обновляя семилетние максимумы в обеих парах, в последний день пика налоговых выплат июня и на фоне дорогой нефти. Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых серьезных санкций относительно экспорта российских энергоресурсов со стороны G7 по итогам состоявшегося в Германии трехдневного саммита.