Продажа билетов уже открыта. Доппоезд будет курсировать по 2 октября 2022 года.

На старте продаж в поезде будет пять вагонов (два плацкартных и три купейных), в дальнейшем прорабатывается увеличение составности до 9 вагонов.

"Поезд N563/564 будет ежедневно отправляться с Киевского вокзала Москвы в 21:30 и прибывать в Симферополь через день в 23:05. Время в пути составит 49 часов 35 минут", — говорится в пресс-релизе.

"В обратную сторону поезд будет отправляться из Симферополя под номером 597/598 в 13:35 и прибывать в Москву через сутки в 13:57. Время в пути составит 48 часов 22 минуты", — отмечает перевозчик.

Как сообщалось, в Крым на время турсезона предложены 8 поездов из Москвы: N197/198, N193/194, N27/28 по маршруту Москва-Симферополь, N91/92 Москва-Севастополь, N195/196 сообщением Москва-Керчь, N173/174 Москва-Евпатория, N163/164 и N161/162 по маршруту Москва-Феодосия.

В целом летом-2022 поезда ГСЭ "Таврия" в Крым курсируют по 18 направлениям.

Аэропорт "Симферополь" оказался в списке 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, когда была объявлена специальная военная операция на Украине.

В Крым, помимо поезда, можно добраться на автобусе или автомобиле. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.