Фестиваль "Малина" проводится в Новоселках с 2007 года, однако в 2020 и 2021 годах он отменялся из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Зато в этом году праздник малины пройдет в обычном формате.

"На фестивале гостей всегда ждут интересные мастер-классы, интерактивные площадки, разнообразное угощение, выступления лучших рязанских артистов. Одной из главных площадок фестиваля является гастрономический базар, где можно попробовать малину разных сортов и блюда, приготовленные из этой ягоды. Традиционным также стало проведение конкурса на лучший малиновый костюм", — отмечает пресс-служба.

Село Новоселки Рыбновского района издавна называют столицей малинового царства. Эти места всегда славились обильными урожаями малины. Согласно сохранившимся данным, в XIX веке ее было так много, что из Новоселок в Москву по Оке отправлялись баржи, груженные малиной разных сортов. За счет малины село расцвело. По сей день жители Новоселок выращивают на своих подворьях вкусную ароматную малину — причем, разводят ее здесь особым способом: высаживают кусты не рядами, а клумбами.