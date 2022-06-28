"Доброфест" — одно из самых ярких событий ярославского лета. Ожидается, что на фестивале выступят более пятидесяти творческих коллективов, работающих в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп, мероприятия посетят более трех тысяч зрителей", — приводятся в сообщении слова директора департамента туризма Галины Крохмаль.

Помимо музыкальных выступлений, гостей фестиваля ждет спортивная программа. Кроме уже привычных для "Доброфеста" мини-футбола и волейбола, появятся бадминтон, стритбол, силовая эстафета, армрестлинг и фрисби. Впервые фестиваль "Доброфест" прошел в Ярославской области летом 2010 года. Участники фестиваля играют рок- и панк-музыку, альтернативный рок и хип-хоп. Ежегодно фестиваль посещали зрители из многих российских регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья. Последние два года мероприятие не проводилось из-за сложной эпидемиологической обстановки.