Курс евро составил 54,975 руб./EUR1 в 17:22 МСК, что на 1,3225 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар при этом стоил 52,1625 руб./$1, опустившись на 1,3225 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,27 рубля — до 53,43 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на торгах во вторник, обновляя семилетние максимумы в обеих парах, в последний день пика налоговых выплат июня и на фоне дорогой нефти. Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых серьезных санкций относительно экспорта российских энергоресурсов со стороны G7 по итогам состоявшегося в Германии трехдневного саммита.