"Фестиваль воспитал не одно поколение ценителей разножанровой музыки, пробудил в сердцах зрителей интерес к истокам национальной культуры, уважение к творческому наследию родного края и всей нашей страны", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Мероприятие проводится на трех площадках: дворец культуры "Юбилейный", районный Дом культуры и концертный зал Воскресенской церкви.

В частности, 28 июня на сцене Дворца культуры свою программу представит государственный академический камерный оркестр России под руководством дирижера Алексея Уткина.

5 июля будет выступать оркестр волынщиков и ансамбль ирландского танца "Легенды Ирландии и Шотландии".

Закроется фестиваль 9 июля выступлением ансамбля "Мелодия-Джаз-Оркестр" Георгия Гараняна.

Впервые фестиваль "Музыкальных вечеров на Селигере" провели в концертном зале Воскресенской церкви в 1987 году. В разные годы участниками концертов становились Муслим Магомаев, Василий Лановой, Иосиф Кобзон, Тамара Синявская, Борис Штоколов, Михаил Плетнев, квартет имени Шостаковича, артисты из других стран.

В этом году фестиваль проводят в 34 раз.