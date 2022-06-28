«Произошла вынужденная задержка рейса F7 4710, следующего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Москва, по причине технической неисправности воздушного судна. В настоящий момент ожидается получение запасной детали для устранения возникших неполадок. Все пассажиры размещены в отеле в непосредственной близости от аэропорта за счет авиакомпании», — говорится в сообщении.

Самолет должен был вылететь из Шарм-эль-Шейха в 15.45 понедельник.

По информации туроператора FUN&SUN, часть застрявших в Шарм-эль-Шейхе из-за задержки рейса I Fly российских туристов должна была вылетать на прошлой неделе на рейсе Egypt Air, но из-за корректировки полетной программы египетского перевозчика были пересажены на рейс I Fly.