"За 25 календарную неделю 2022 года (с 20 по 26 июня) в регионе зарегистрировано 222 случая заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 18,1% выше показателя предыдущей недели", — говорится в сообщении.

Так, повышение заболеваемости COVID-19 отмечено среди лиц в возрасте 40-64 года — на 19%, среди лиц в возрасте 65 лет и старше — на 18%, в возрасте 18-39 лет — на 15%. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются среди лиц старше 65 лет.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией населения Орловской области превышает показатель заболеваемости на территории РФ в 2,2 раза.

Отмечается, что высоким остается в регионе и показатель заболеваемости внебольничными пневмониями.

В настоящее время в стационарах области функционируют 308 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, 240 из них заняты.