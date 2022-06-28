Как сообщалось ранее, авиакомпания возобновила полеты из Калуги в Екатеринбург через Казань 2 июня. Полеты должны были выполняться дважды в неделю. До этого "РусЛайн" впервые начал летать по маршруту Екатеринбург- Калуга в марте 2019 года.

Причины отмены рейсов не уточняются.

"Международный аэропорт Калуга работает в штатном режиме, обслуживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Ереван", — подчеркивает пресс-служба аэропорта.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству транспорта Калужской области. Из аэропорта выполняет полеты авиакомпания "Азимут".