Цена продажи объекта — 110 млн рублей.

Санаторий состоит из комплекса зданий: в его состав входят профилакторий, санаторий и водогрязелечебница. Объект размещен на границе с лесным массивом, на удалении примерно 1 км от Волги.

Санаторий расположен на земельном участке, находящимся в собственности города Самара. Комплекс "У Сокольих гор" в качестве санатория-профилактория не эксплуатируется с 2010 года.

Ранее сообщалось, что в мае два крупных туристических комплексов в Самаре были выставлены на продажу на Avito за 500 млн руб и 350 млн рублей, соответственно.