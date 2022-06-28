Фильмы Тарковского и документальное кино о жизни мастера покажут в ряде кинотеатров. В Иваново фильмы покажут на новых площадках: в арт-резиденции на ивановском железнодорожном вокзале и в кинозале Музейно-выставочного центра.

Самым главным событием фестиваля организаторы называют торжественный вечер, посвященный 90-летию режиссера. Он состоится в день открытия, 22 июля, на главной площади Юрьевца — города, где Тарковский провел свое детство. Гостей также ждут выставки, арт-проекты, будет работать книжный магазин "Порядок слов".

Фестиваль "Зеркало" сохранит и формат международного киносмотра: в конкурсную программу войдут фильмы из Франции, Индии, Греции, Сербии, Колумбии, Казахстана и других стран. В Москве пройдут специальные показы смотра.

В этом году фестиваль представляет большой цикл юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию Тарковского. С апреля по всей стране проходят показы фильмов мастера, различных документальных фильмов о его жизни и творчестве.

Андрей Тарковский — советский режиссер театра и кино, сценарист. Его фильмы периодически включаются в списки лучших кинопроизведений всех времен. Какое-то время режиссер жил в городе Юрьевец Ивановской области.

Ежегодный международный кинофестиваль "Зеркало" имени Тарковского проводится в Иваново с 2007 года. В 2012 году фестиваль вошел в десятку наиболее известных в России.