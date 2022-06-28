"Главным препятствием будет являться логистика... Понятно, от прошлого года, скорее всего, количество приехавших туристов будет вполовину меньше. Это в лучшем случае", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Власти региона намерены проработать меры поддержки бизнеса: туроператоров, отельеров и рестораторов. Решение будет принято в начале июля, после подсчета предварительного турпотока и выпадающих доходов, уточнил глава Крыма.

При этом Аксенов уверен, что временное ухудшение погоды не станет препятствием для отдыхающих, потому что в целом на лето прогноз благоприятный. Угрозы возникновения эпидемии в регионе нет, уверен он.

Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма: впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.

На фоне специальной военной операции РФ на Украине в Крыму был введен режим повышенной готовности. В шести муниципалитетах на севере и востоке полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока.