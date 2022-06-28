«В рамках национального проекта мы впервые запустили такую меру поддержки отрасли, которая направлена на обустройство туристической среды в популярных местах отдыха. На конкурс будут приняты заявки, реализация которых запланирована в 2023 году. Каждый субъект может подать не более двух заявок от муниципальных образований с численностью населения от 5 тыс. до 2 млн. человек. Обязательным условием является наличие кварталов исторической застройки на площади до 100 гектар с объектами туристического притяжения, утвержденные границы туристического центра города», – сказала она журналистам.

По словам Догузовой, по итогам конкурса в 2023 году будет поддержано порядка 28 проектов.

«Сегодня города – отдельный, самодостаточный туристический продукт, который необходимо адаптировать под запросы современного туриста. При этом важно не просто создать удобную навигацию, пространства для отдыха, обустроить смотровые площадки, санитарные зоны, но и объединить туристические объекты единым дизайн-кодом, который необходимо интегрировать деликатно, с бережным отношением к культурному наследию, подчеркивая целостность и характер каждого города не зависимо от размера», — добавила Догузова.

По ее словам, обустройство центров позволит не только увеличить число туристов в городе, но и поддержать малый и средний бизнес, создать новые возможности для досуга самих горожан.

Как отметили в пресс-службе Ростуризма, в перечень мероприятий в рамках проектов могут входить обустройство навигации для туристов, элементы уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения, в том числе для людей с ограниченными возможностями, создание туристско-информационных центров, обновление вывесок и рекламно-информационных конструкций, архитектурная подсветка фасадов зданий, фото-зон и смотровых площадок, оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок.

Все заявки будут рассмотрены конкурсной комиссией, состав которой формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных и профессиональных организаций, сотрудников Ростуризма. Среди критериев отбора – обоснованность выбора территории туристического центра города, значимость представленных мероприятий для туристов, прогноз роста турпотока, создание популярных мест для посещения жителями и туристами, создание условий для работы малого и среднего предпринимательства, а также показатели развития туризма на заявленной территории.

Результаты конкурса будут объявлены Ростуризмом в конце июля 2022 года.