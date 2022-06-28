"Налогово-таможенный департамент Эстонии, прикрываясь общеесовскими санкциями, объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров. В него включены некоторые виды продуктов питания, мебель и т.д. В свою очередь вывозить в Россию наряду с так называемыми "стратегическими товарами" (тепловизоры, дроны) запрещено сумки, обувь, электронику и др., стоимость которых превышает 750 евро, а также наличные валютные банкноты. Наказание за "контрабанду" предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок — до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику", — заявили на Смоленской площади.