"Признать Airbnb Inc., виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 2 млн рублей", — огласил решение судья.

Сервис Airbnb — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.