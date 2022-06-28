Таким образом, налог на имущество для аэропорта в 2022 году снижен на 50%. При этом компания обязана сохранить 90% среднесписочной численности работников к уровню 2021 года.

Соответствующие изменения внесены в статью 3-1 Закона Свердловской области "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций".

"В настоящее время на федеральном уровне проводится широкий комплекс мер по поддержке авиакомпаний и аэропортов, организаций, которые осуществляют эти виды деятельности, но основная часть субсидий сосредоточена на аэропортах, которые закрыты в связи с решением федерального правительства. При этом у нас есть соглашение, и на оперативном штабе мы рассматривали у губернатора, что, получая льготы, аэропорт в настоящий момент сохранит коллектив", — сказал министр экономики и территориального развития области Денис Мамонтов, выступая перед региональным парламентом.

По его словам, сумма выпадающих доходов, которая составляет порядка 28 млн рублей, пойдет на обеспечение содержания рабочих мест, выплат работникам до конца текущего года.

Ранее с законодательной инициативой о введении льготы для екатеринбургского аэропорта выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщалось, авиакомпания "Уральские авиалинии" также получила право перенести срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за первый — третий кварталы 2022 года на четвертый квартал.

Аэропорт "Кольцово" является одним из крупнейших региональных хабов в России по объемам пассажиропотока. Как ранее сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в мае было обслужено 387,9 тыс. пассажиров, что на 27% ниже аналогичного периода допандемийного 2019 года. Представитель "Кольцово" уточнял, что ранее полеты в аэропорты юга России в летний период составляли значительную часть объема перевозок, но они, по-прежнему, остаются закрытыми. Объемы грузовых и почтовых перевозок в мае снизились на 55% к 2019 году.