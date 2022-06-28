«По информации туроператоров, по сравнению с летом 2021 года спрос вырос на 50-60% и практически восстановился до уровня 2019 года. Интерес к сборным турам у некоторых компаний даже выше, чем до пандемии коронавируса. В столицу сейчас активно едут школьники, причем запросы на прием школьных групп есть и на осенние каникулы», – рассказала она.

По словам Тюриной, туристы выбирают размещение в отелях всех уровней, от 3 до 5*. Среди регионов и городов, откуда чаще всего едут в Москву – Сибирь, Урал, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону.

«Стоимость сборных программ по Москве практически не изменилась за последние годы и остается доступной, в том числе, благодаря гостиницам, которые держат умеренные цены. Трехдневные туры стоят от 4,8 тысяч рублей с проживанием на базе завтраков и экскурсионной программой», — добавила представитель РСТ.

По ее словам, в программах туроператоров пользуются спросом экскурсии по городу, посещение известных музеев, среди которых особенно популярна Третьяковская галерея, парк «Патриот», смотровая площадка Panorama360, канатная дорога на Воробьевых гора, инновационный центр «Сколково». К традиционным маршрутам туроператоры добавляют новые – гастрономические, на выставки современного искусства.