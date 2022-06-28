"Мы не раз эту тему поднимали, говорили об этом и на (Петербургском международном экономическом) форуме, и вместе с федеральным агентством по туризму об этом говорили, что у нас, конечно, общая позиция: Санкт-Петербург, да и Россия в целом, должны быть предельно открыты, эту работу надо продолжать. Электронная виза сейчас приостановлена в связи с пандемией по понятным причинам. Мы вместе с федеральным агентством по туризму обсуждаем этот вопрос с министерством иностранных дел. Надеемся, что это решение будет принято", — сказал Корнеев.

Депутат Закса от КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась, каким образом парламентарии могут ускорить процесс или помочь расширить действие таких виз на другие государства. Корнеев предложил совместную работу над дополнительными доводами для МИД. Со своей стороны губернатор Александр Беглов попросил депутатов помочь в продвижении вопроса о наделении регионов полномочиями по взиманию туристического сбора. Ранее в июне на ПМЭФ-2022 глава Ростуризма Зарина Догузова предложила разморозить в России проект электронных виз для 52 стран, включая недружественные.