"В воскресенье завершилась Московская неделя моды — крупнейшее культурное событие в жизни столицы, участниками которого стали более 1,6 млн москвичей и гостей города", — написал во вторник Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что в рамках мероприятия состоялись показы более 450 российских дизайнеров на таких площадках, как парк "Зарядье", ГУМ, ВДНХ, Тверская площадь, станция метро "Маяковская" и площадь революции.

Кроме того, на Московской неделе моды работал шоурум в Гостином дворе для деловых переговоров. Там заключили сделки более чем на 60 млн руб.

Также гости могли посетить четыре маркеты, экскурсии на 24 предприятия швейной индустрии и легкой промышленности, городской фестиваль "Модная столица".

Собянин заявил, что "мероприятия, подобные Московской неделе моды, будут регулярно проходить в нашем городе".